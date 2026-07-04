Canicula se retrage, iar vremea se răcește brusc în Republica Moldova. Cerul va fi variabil sâmbătă, iar în centrul și nordul țării sunt prognozate ploi. Temperaturile vor coborî până la 25 de grade în sud și 25 de grade la Chișinău. Presiunea atmosferică va fi ridicată.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 22 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 18 de grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 21 de grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade.

În capitală, minima va fi de 19 de grade, ziua se așteaptă 25 de grade.

În urmatoarele zile se așteaptă averse cu descărcări electrice.

Cod GALBEN de vânt în Republica Moldova

Ieri, meteorologii au emis un cod galben de intensificare a vântului. Acesta este valabil și astăzi.

În acest context, autoritățile îndeamnă oamenii să fie prudenți și să evite arborii bătrâni, dar și parcarea mașinilor sub aceștia.