După un weekend cu ploi, soarele revine în forță: în sud temperaturile vor ajunge până la 27 de grade. Cum va fi vremea luni

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După un weekend cu ploi, ne așteaptă un început de săptămână însorit. Meteorologii prognozează cer variabil și fără precipitații, iar temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în sudul Republicii Moldova. Presiunea atmosferică va fi ridicată. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade. În centru, noaptea se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 26 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În capitală, minima va fi de 11 grade, ziua se așteaptă 26 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.