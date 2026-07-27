Va ploua în nordul Republicii Moldova, iar în sud temperaturile vor ajunge la 33 de grade. Cum va fi vremea la Chișinău

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Meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice în nordul Republicii Moldova și temperaturi de până la 33 de grade în sud. În capitală, maxima zilei va fi de 31 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 31 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade. În capitală, minima va fi de 15 grade, ziua se așteaptă 31 de grade. În următoarele zile vremea va deveni instabilă, iar temperaturile vor fi în creștere.