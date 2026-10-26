Început de săptămână cu ploi slabe în nordul Republicii Moldova. Cum se schimbă vremea în următoarele zile

În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.

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