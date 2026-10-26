Meteorologii prognozează cer noros în toată țara, cu ploi slabe în nordul Republicii Moldova. Temperaturile vor ajunge la 13 grade în nord, 16 grade în centru și în capitală și 18 grade în sud. În zilele următoare, temperaturile vor scădea treptat.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade.
În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade.
În capitală, minima va fi de 11 grade, ziua se așteaptă 16 grade.
În următoarele zile vremea se va răci.