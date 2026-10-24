Vremea se răcește ușor, iar ploile slabe vor cuprinde întreaga țară. Meteorologii prognozează maxime de până la 18 grade în sud, în timp ce în nord temperaturile nu vor depăși 13 grade. În următoarele zile, cerul va rămâne predominant noros, iar valorile termice se vor menține aproape neschimbate.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade.
În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade.
În capitală, minima va fi de 11 grade, ziua se așteaptă 16 grade.
În următoarele zile, vremea va fi predominant noroasă, iar temperatura aerului va rămâne aproape neschimbată.