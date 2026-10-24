Început de weekend cu ploi și cer noros în toată Moldova. Câte grade vor indica termometrele

În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.

Vremea se răcește ușor, iar ploile slabe vor cuprinde întreaga țară. Meteorologii prognozează maxime de până la 18 grade în sud, în timp ce în nord temperaturile nu vor depăși 13 grade. În următoarele zile, cerul va rămâne predominant noros, iar valorile termice se vor menține aproape neschimbate.

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