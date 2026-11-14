Meteorologii anunță pentru astăzi ploi slabe în centrul și sudul Republicii Moldova. Temperaturile vor ajunge la 9 grade Celsius în sud, în timp ce în nord maximele nu vor depăși 4 grade. În următoarele zile vremea se va răci.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 0 grade, ziua termometrele vor indica 4 grade.
În centru, noaptea se prognozează 2 grade, iar maxima zilei va fi de 7 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 9 grade.
În capitală, minima va fi de 3 grade, ziua se așteaptă 7 grade.
În următoarele zile vremea se va răci.