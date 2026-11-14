Nu uitați umbrelele acasă: sunt prognozate ploi slabe în centrul și sudul Republicii Moldova. Câte grade vor fi la Chișinău

În centru, noaptea se prognozează 2 grade, iar maxima zilei va fi de 7 grade.

Meteorologii anunță pentru astăzi ploi slabe în centrul și sudul Republicii Moldova. Temperaturile vor ajunge la 9 grade Celsius în sud, în timp ce în nord maximele nu vor depăși 4 grade. În următoarele zile vremea se va răci.

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