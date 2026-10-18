Nu uitați umbrelele acasă: sunt prognozate ploi slabe în toată Republica Moldova. Câte grade vor fi la Chișinău

În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.

Duminică, umbrelele ne-ar putea fi de folos în orice regiune a țării. Meteorologii prognozează ploi slabe, iar temperaturile vor ajunge la 17 grade în sud, 16 grade în centru și 14 grade în nord. La Chișinău se vor înregistra până la 15 grade.

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