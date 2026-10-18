Duminică, umbrelele ne-ar putea fi de folos în orice regiune a țării. Meteorologii prognozează ploi slabe, iar temperaturile vor ajunge la 17 grade în sud, 16 grade în centru și 14 grade în nord. La Chișinău se vor înregistra până la 15 grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 6 grade, ziua termometrele vor indica 14 grade.
În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 17 de grade.
În capitală, minima va fi de 9 grade, ziua se așteaptă 15 grade.
În următoarele zile, vremea va fi instabilă.