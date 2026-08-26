După zilele cu temperaturi ridicate, vremea se schimbă semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în toată țara, iar în sud sunt așteptate precipitații mai puternice. În următoarele zile, vremea va rămâne instabilă, cu temperaturi mai scăzute.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 21 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade.

În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 22 de grade.

În următoarele zile vremea va fi instabilă.

Cod Galben de ploi puternice

Meteorologii au emis ieri cod galben de ploi puternice, valabil pentru astăzi, 26 august, în mai multe localități din nordul și centrul țării, inclusiv în Chișinău. Sunt prognozate cantități de apă de 15 până la 49 de litri pe metru pătrat, iar izolat sunt posibile și descărcări electrice.

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