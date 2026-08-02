O nouă zi de foc în Republica Moldova. Temperaturile urcă până la 36 de grade în sudul țării. Prognoza meteo

Canicula continuă să domine vremea în Republica Moldova. Meteorologii anunță pentru mâine cer senin în toată țara, fără precipitații și temperaturi ridicate, care vor ajunge până la 36 de grade în sud. Nici în următoarele zile nu sunt așteptate schimbări importante, iar valul de căldură va continua să afecteze întreaga țară.