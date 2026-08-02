Canicula continuă să domine vremea în Republica Moldova. Meteorologii anunță pentru mâine cer senin în toată țara, fără precipitații și temperaturi ridicate, care vor ajunge până la 36 de grade în sud. Nici în următoarele zile nu sunt așteptate schimbări importante, iar valul de căldură va continua să afecteze întreaga țară.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 32 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 32 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 36 de grade.
În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 33 de grade.
În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime de până la 36 de grade.