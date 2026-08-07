Meteorologii au emis un nou Cod galben, de această dată de pericol de incendiu, pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor. Avertizarea va intra în vigoare mâine și va fi valabilă până pe 14 august, perioadă în care riscul izbucnirii și propagării incendiilor de vegetație va fi unul sporit.

„În contextul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate, se menține pericolul excepțional de incendiu de vegetație”, se arată în informația oferită de către Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

avertizare/ meteo.md

Cod galben de instabilitate atmosferică

Tot astăzi, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabilă în perioada 7 august, ora 09:30 – 8 august 2026, ora 05:00.

Potrivit specialiștilor instituției, în intervalul menționat, meteorologii prognozează descărcări electrice, pe alocuri averse puternice cu acumulări de 15–25 l/m², grindină și vijelii, cu rafale de vânt ce pot ajunge la 15–20 m/s.

Avertizarea vizează o mare parte a teritoriului Republicii Moldova, inclusiv în nord, centru, vest și sud-vest.