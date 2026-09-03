Ploi cu descărcări electrice în nordul Republicii Moldova: la sud se vor înregistra până la 31 de grade. Cum va fi vremea la Chișinău

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Meteorologii anunță că și astăzi nordul țării va avea parte de ploi cu descărcări electrice, în timp ce la sud temperaturile rămân generoase, cu maxime de 31 de grade. În capitală sunt așteptate până la 30 de grade. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În centru, noaptea se prognozează 15 grade, iar maxima zilei va fi de 28 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 30 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă.