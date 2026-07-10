Vineri sunt prognozate ploi puternice în nordul țării, în timp ce în restul regiunilor cerul va fi variabil. Temperaturile vor oscila între 23 și 28 de grade, iar pentru weekend prognoza nu indică schimbări semnificative ale vremii.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 12 de grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade.

În capitală, minima va fi de 13 de grade, ziua se așteaptă 26 de grade.

În urmatoarele zile vremea nu se va schimba esențial.