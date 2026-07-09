Va ploua astăzi în nordul Republicii Moldova, unde maximele nu vor depăși 21 de grade, în timp ce în centru se vor înregistra 23 de grade, iar la Chișinău 24 de grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 13 de grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade.

În capitală, minima va fi de 14 de grade, ziua se așteaptă 24 de grade.

În urmatoarele zile vremea nu se va schimba esențial.