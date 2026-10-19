Ploi puternice și cer noros în toată Republica Moldova. Codul galben de precipitații, emis ieri de meteorologi, rămâne în vigoare până astăzi, la ora 18:00. Temperaturile maxime vor ajunge la 16 grade în sudul țării, iar în capitală se vor înregistra până la 14 grade. În următoarele zile, vremea va fi instabilă.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade.

În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 15 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 16 de grade.

În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 14 grade.

Cod GALBEN de ploi puternice în Republica Moldova

Meteorologii au emis ieri cod galben de ploi puternice. Avertizarea va fi valabilă până astăzi la ora 18:00.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul vizat se vor înregistra între 15 și 49 de litri de apă pe metru pătrat.

În următoarele zile, vremea va fi răcoroasă.