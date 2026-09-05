Ploi și descărcări electrice în nordul și centrul țării: Cum va fi vremea sâmbătă, dar și în următoarele zile

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Sâmbătă se prevăd ploi și descărcări electrice în nordul și centrul țării. Meteorologii prognozează astăzi vreme instabilă, însă temperaturile vor rămâne ridicate, cu maxime de până la 33 de grade la sud. În zilele următoare vremea se va răci ușor. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade. În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 31 de grade. În următoarele zile vremea se va raci.