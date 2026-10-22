Ploi slabe în nordul țării și maxime de 17 grade în sud: Ce temperaturi se vor înregistra la Chișinău

În centru, noaptea se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 17 grade.

Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în nordul țării. Maximele vor ajunge la 14 grade în nord, 17 în centru și în capitală și 19 grade în sud. În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial.

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