Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în nordul țării. Maximele vor ajunge la 14 grade în nord, 17 în centru și în capitală și 19 grade în sud. În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 14 grade.
În centru, noaptea se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 17 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 19 de grade.
În capitală, minima va fi de 13 grade, ziua se așteaptă 17 grade.
În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial