Sunt așteptate ploi slabe în sudul Republicii Moldova, cu maxime de 23 de grade. Ce temperaturi sunt prognozate în celelalte regiuni

Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil în cea mai mare parte a țării și ploi slabe în sudul Republicii Moldova. Temperaturile vor urca până la 23 de grade Celsius, iar la Chișinău sunt așteptate maxime de 22 de grade. În nordul țării, termometrele vor indica până la 18 grade, iar în centru – până la 21 de grade.