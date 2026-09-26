Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil în cea mai mare parte a țării și ploi slabe în sudul Republicii Moldova. Temperaturile vor urca până la 23 de grade Celsius, iar la Chișinău sunt așteptate maxime de 22 de grade. În nordul țării, termometrele vor indica până la 18 grade, iar în centru – până la 21 de grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 6 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 21 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade.
În capitală, minima va fi de 11 grade, ziua se așteaptă 22 de grade.
În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.