Cerul va fi variabil vineri, iar în nordul și centrul țării sunt prognozate ploi. Temperaturile vor ajunge până la 33 de grade în sud și la 31 de grade la Chișinău, însă vremea se va răci în următoarele zile. Meteorologii anunță averse cu descărcări electrice, iar în weekend maximele vor coborî la 25–26 de grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 20 de grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 23 de grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.

În capitală, minima va fi de 21 de grade, ziua se așteaptă 31 de grade.

În următoarele zile canicula se va domoli și se așteaptă averse cu descărcări electrice. In weekend vom avea maxime de 25-26 de grade.