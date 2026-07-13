Ploile revin în Republica Moldova, iar vremea se menține stabilă. Ce temperaturi se vor înregistra la Chișinău. Prognoza meteo

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Ploile slabe revin în Republica Moldova, însă vremea va rămâne plăcută. Meteorologii anunță cer variabil, temperaturi de până la 27 de grade în sudul țării și o maximă de 26 de grade în capitală. În următoarele zile nu sunt așteptate schimbări ale vremii. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În capitală, minima va fi de 15 de grade, ziua se așteaptă 26 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.