Pregătiți-vă pentru un val de căldură: în sudul Republicii Moldova se vor înregistra până la 32 de grade, iar weekendul aduce temperaturi și mai ridicate

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Cer variabil și vreme caldă în toată țara. Maximele vor ajunge până la 32 de grade în sudul Republicii Moldova. În zilele următoare, temperaturile vor continua să crească și vor atinge până la 35 de grade Celsius. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În centru, noaptea se prognozează 18grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 21 grade, ziua termometrele vor indica 32 grade. În capitală, minima va fi de 19 grade, ziua se așteaptă 30 grade. În urmatoarele zile vremea va fi caldă, cu maxime de 35 de grade.