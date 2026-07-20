Săptămâna începe cu vreme caldă și maxime de până la 31 de grade. Ce temperaturi sunt prognozate în următoarele zile

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Luni temperaturile vor urca până la 31 de grade în sudul țării, iar la Chișinău sunt așteptate 29 de grade. Meteorologii anunță cer variabil, ploi izolate și un nou val de căldură în primele zile ale săptămânii, urmat de o ușoară răcorire de la mijlocul săptămânii. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 28 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 18 de grade, ziua se așteaptă 29 de grade. În următoarele zile vremea va fi caniculară, iar de miercuri se va mai răcori.