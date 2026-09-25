Sfârșit de săptămână cu cer variabil și până la 23 de grade. Cum va fi vremea în weekend

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Sfârșitul de săptămână vine cu cer variabil și temperaturi de până la 23 de grade. Meteorologii nu prognozează ploi, iar la Chișinău maximele vor ajunge la 22 de grade. Temperaturile ridicate se vor menține și în următoarele zile. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 6 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade. În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 21 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În capitală, minima va fi de 11 grade, ziua se așteaptă 22 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă.