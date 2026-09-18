Sfârșit de săptămână cu temperaturi generoase: 26 de grade se vor înregistra în sudul Republicii Moldova. Cum va fi vremea în următoarele zile

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Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de până la 26 de grade în sudul țării. În centru se vor înregistra 24 de grade, iar în capitală – 25. Weekendul vine cu valori similare și cer variabil, fără ploi. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade. În centru, noaptea se prognozează 12 grade, iar maxima zilei va fi de 24 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 25 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.