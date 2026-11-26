Sunt așteptate ninsori slabe și lapoviță în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Câte grade vor indica termometrele

În capitală, minima va fi de minus două grade, ziua se așteaptă 4 grade.

În centru, noaptea se prognozează minus două grade, iar maxima zilei va fi de 3 grade.

Sunt așteptate ninsori slabe și lapoviță în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi de până la 5 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea valorile vor coborî până la minus 5 grade. În următoarele zile, vremea va continua să se răcească.

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