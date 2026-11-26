Sunt așteptate ninsori slabe și lapoviță în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii prognozează temperaturi de până la 5 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea valorile vor coborî până la minus 5 grade. În următoarele zile, vremea va continua să se răcească.
În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 5 grade, ziua termometrele vor indica 0 grade.
În centru, noaptea se prognozează minus două grade, iar maxima zilei va fi de 3 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 0 grade, ziua termometrele vor indica 5 grade.
În capitală, minima va fi de minus două grade, ziua se așteaptă 4 grade.
În următoarele zile, vremea va continua să se răcească.