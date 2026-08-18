Meteorologii anunță ploi însoțite de descărcări electrice în nordul și centrul țării. Chiar dacă vremea va fi instabilă pe alocuri, temperaturile se mențin ridicate, cu maxime de 25 de grade în nord, 28 de grade în centru și până la 30 de grade în sud. La Chișinău, termometrele vor indica 29 de grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 15 grade, iar maxima zilei va fi de 28 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 30 de grade.
În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 29 de grade.
În următoarele zile vremea va fi caldă. Miercuri, precipitațiile se vor muta spre sudul țării.