Sunt așteptate ploi cu descărcări electrice în nordul și centrul Republicii Moldova. Ce temperaturi se vor înregistra. Prognoza meteo

Meteorologii anunță ploi însoțite de descărcări electrice în nordul și centrul țării. Chiar dacă vremea va fi instabilă pe alocuri, temperaturile se mențin ridicate, cu maxime de 25 de grade în nord, 28 de grade în centru și până la 30 de grade în sud. La Chișinău, termometrele vor indica 29 de grade.