Meteorologii prognozează ploi slabe în centrul și nordul țării. Temperaturile vor oscila între 8 și 13 grade Celsius pe parcursul zilei, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nord, iar cele mai ridicate în sud. În capitală, mercurul din termometre va urca până la 11 grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 0 grade, ziua termometrele vor indica 8 grade.

În centru, noaptea se prognozează două grade, iar maxima zilei va fi de 11 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade.

În capitală, minima va fi de 3 grade, ziua se așteaptă 11 grade.

În următoarele zile vom avea maxime de 19 grade, după care vremea se va răci.