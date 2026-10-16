În nordul Republicii Moldova sunt așteptate ploi slabe, iar temperaturile nu vor depăși 11 grade. În centru, maximele vor ajunge la 14 grade, iar în sud, la 16 grade. În capitală, se vor înregistra până la 15 grade, iar vremea va fi instabilă în următoarele zile.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 11 grade.
În centru, noaptea se prognozează 5 grade, iar maxima zilei va fi de 14 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 16 de grade.
În capitală, minima va fi de 8 grade, ziua se așteaptă 15 grade.
În următoarele zile, vremea va fi instabilă.