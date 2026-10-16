Sunt așteptate ploi slabe în nordul Republicii Moldova cu maxime de 11 grade. Cum va fi vremea în weekend

În centru, noaptea se prognozează 5 grade, iar maxima zilei va fi de 14 grade.

În nordul Republicii Moldova sunt așteptate ploi slabe, iar temperaturile nu vor depăși 11 grade. În centru, maximele vor ajunge la 14 grade, iar în sud, la 16 grade. În capitală, se vor înregistra până la 15 grade, iar vremea va fi instabilă în următoarele zile.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.