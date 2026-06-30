Republica Moldova se află sub influența unui val de caniculă extremă, iar temperaturile vor urca până la 41 de grade Celsius în sudul țării. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, avertizând că vremea va rămâne sufocantă și în următoarele zile. Abia joi sunt prognozate ploi slabe, însoțite pe alocuri de descărcări electrice.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 21 grade, ziua termometrele vor indica 36 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 24 de grade, iar maxima zilei va fi de 38 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 26 de grade, ziua termometrele vor indica 41 de grade.

În capitală, minima va fi de 25 de grade, ziua se așteaptă 39 de grade.

În urmatoarele zile vremea va fi caldă, cu maxime ce vor oscila între 41 și 33 de grade. De joi se așteaptă averse cu descărcări electrice.

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