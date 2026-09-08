Temperaturi de până la 26 de grade la Chișinău și 27 de grade în sudul Republicii Moldova. Cum va fi vremea marți

pexels.com / Imagine simbol

Meteorologii anunță vreme caldă în următoarele zile, însă temperaturile vor coborî pe timp de noapte. La Chișinău, astăzi sunt prognozate până la 26 de grade, iar în sudul țării până la 27 de grade. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 22 de grade. În centru, noaptea se prognozează 12 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În capitală, minima va fi de 13 grade, ziua se așteaptă 26 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.