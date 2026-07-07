Cerul va fi variabil marți în Republica Moldova, iar temperaturile vor oscila între 24 de grade în nord, 26 de grade în centru și 29 de grade în sudul țării. La Chișinău se așteaptă o maximă de 27 de grade, iar vremea nu se va schimba esențial nici în următoarele zile.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 15 de grade, iar maxima zilei va fi de 26 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade.

În capitală, minima va fi de 16 de grade, ziua se așteaptă 27 de grade.

În urmatoarele zile vremea nu se va schimba esențial.