Temperaturi de până la 27 de grade la Chișinău și 28 de grade în sudul Republicii Moldova. Cum va fi vremea în wekeend

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Meteorologii anunță vreme caldă în următoarele zile, însă temperaturile vor coborî pe timp de noapte. La Chișinău, astăzi sunt prognozate până la 27 de grade, iar în sudul țării până la 28 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 26 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 27 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă. Temperaturile vor scădea în cursul nopții.