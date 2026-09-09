Temperaturi ridicate în Republica Moldova: până la 31 de grade în sud. Ce vreme ne așteaptă miercuri la Chișinău

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Temperaturile vor fi ridicate în toată țara, iar în sudul Republicii Moldova vor ajunge până la 31 de grade Celsius. La Chișinău, meteorologii prognozează o maximă de 30 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. În centru, noaptea se prognozează 12 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 15 grade, ziua se așteaptă 30 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă.