Se întoarce canicula în unele regiuni ale țării. Meteorologii anunță temperaturi de până la 34 de grade în sud și zile însorite, fără ploi. Chiar dacă nopțile vor fi mai răcoroase, vremea va rămâne caldă în următoarele zile.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 32 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 34 de grade.

În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 33 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă. Temperaturile vor scădea ușor în cursul nopții.

Cod galben de caniculă în Republica Moldova

Meteorologii au emis ieri Cod galben de caniculă pentru Republica Moldova, valabil pentru 11 august. În această perioadă, temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius, iar vremea va rămâne caldă și în zilele următoare.

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