Canicula pune stăpânire pe Republica Moldova. Meteorologii anunță cer senin și temperaturi de până la 37 de grade în sudul țării. La Chișinău, maximele vor ajunge la 36 de grade, iar vremea toridă se va menține și în următoarele zile, când mercurul din termometre ar putea urca până la 38 de grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 19 grade, iar maxima zilei va fi de 35 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 22 grade, ziua termometrele vor indica 37 de grade.

În capitală, minima va fi de 20 grade, ziua se așteaptă 36 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime între 35 și 38 de grade.

Cod portocaliu de caniculă și pericol de incendii

Pentru 5 august, meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă în centrul și sudul Republicii Moldova, unde temperaturile vor urca la 36 - 38 de grade. Totodată, până pe 7 august rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendiu, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei ploilor.

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