Temperaturile ridicate se mențin în Republica Moldova, cu până la 31 de grade. Unde va fi cel mai cald joi

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Potrivit meteorologilor, cele mai ridicate valori se vor înregistra joi în sudul țării, unde mercurul va urca până la 31 de grade. În centrul țării vor fi până la 30 de grade, iar în nord - 27. La Chișinău, maximele vor ajunge la 31 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 13 grade, ziua se așteaptă 31 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.