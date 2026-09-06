Vremea se răcește ușor. Astăzi, meteorologii anunță ploi slabe, iar în unele regiuni din Republica Moldova averse cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi ridicată.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade.
În capitală, minima va fi de 15 grade, ziua se așteaptă 26 de grade.
În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.