Toamna își intră în drepturi: ploi slabe și averse cu descărcări electrice în unele regiuni din Republica Moldova. Temperaturile vor coborî până la 24 de grade la nord

pexels.com / Imagine simbol

Vremea se răcește ușor. Astăzi, meteorologii anunță ploi slabe, iar în unele regiuni din Republica Moldova averse cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi ridicată. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În capitală, minima va fi de 15 grade, ziua se așteaptă 26 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.