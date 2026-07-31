Ultima zi din iulie aduce vreme frumoasă și maxime de până la 33 de grade. Câte grade se vor înregistra în weekend

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Ultima zi din iulie aduce vreme frumoasă în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 33 de grade. În weekend, vremea se va încălzi și mai mult, mercurul din termometre urmând să urce până la 35 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade. În capitală, minima va fi de 17 grade, ziua se așteaptă 33 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime de până la 35 de grade.