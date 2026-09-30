Ultima zi din septembrie, cu până la 23 de grade în Republica Moldova. Ce schimbări anunță meteorologii în următoarele zile

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Ultima zi din septembrie aduce temperaturi de până la 23 de grade în Republica Moldova. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 8 grade în nord și centru și până la 11 grade în sud și în capitală. În următoarele zile, meteorologii prognozează o ușoară răcire a vremii. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 20 de grade. În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 21 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În capitală, minima va fi de 11 grade, ziua se așteaptă 22 de grade. În următoarele zile vremea se va răci ușor.