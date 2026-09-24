Va ploua în nordul Republicii Moldova, iar în sud vor fi 20 de grade. Cum va fi vremea joi la Chișinău

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Vremea se menține răcoroasă și predominant norosă astăzi, cu ploi izolate în nordul țării. Temperaturile vor ajunge până la 20 de grade Celsius în sud, iar la Chișinău se vor înregistra cel mult 19 grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 15 de grade. În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 18 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 20 de grade. În capitală, minima va fi de 10 grade, ziua se așteaptă 19 de grade. În următoarele zile vremea se va încălzi usor.