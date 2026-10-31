Meteorologii prognozează ploi în nordul țării, în timp ce în sud temperaturile vor urca până la 14 grade. În celelalte regiuni, cerul va fi noros, iar temperaturile vor coborî treptat în zilele următoare.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 9 grade.
În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 12 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 14 de grade.
În capitală, minima va fi de 9 grade, ziua se așteaptă 12 grade.
În următoarele zile, vremea se va răci ușor.