Va ploua în nordul Republicii Moldova: în sud se vor înregistra maxime de 14 grade. Cum se schimbă vremea în următoarele zile

În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 12 grade.

Meteorologii prognozează ploi în nordul țării, în timp ce în sud temperaturile vor urca până la 14 grade. În celelalte regiuni, cerul va fi noros, iar temperaturile vor coborî treptat în zilele următoare.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.