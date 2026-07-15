Va ploua în nordul și centrul Republicii Moldova, iar în sud se vor înregistra până la 31 de grade. Ce temperaturi se așteaptă în următoarele zile

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Ploile vor cuprinde astăzi nordul și centrul Republicii Moldova, în timp ce în sud vremea va rămâne caldă, cu maxime de până la 31 de grade. În următoarele zile, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge până la 33 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. În centru, noaptea se prognozează 16 grade, iar maxima zilei va fi de 28 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 19 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 17 de grade, ziua se așteaptă 29 de grade. În următoarele zile vremea se va încălzi. Maximele vor ajunge pînă la 33 de grade.