Va ploua în toată Republica Moldova: temperaturile vor ajunge până la 15 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile

În centru, noaptea se prognozează 6 grade, iar maxima zilei va fi de 13 grade.

Meteorologii prognozează pentru astăzi ploi slabe în toate regiunile țării. Temperaturile vor oscila între 10 și 15 grade Celsius pe parcursul zilei, iar în următoarele zile vremea se va încălzi ușor.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.