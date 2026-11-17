Meteorologii prognozează pentru astăzi ploi slabe în toate regiunile țării. Temperaturile vor oscila între 10 și 15 grade Celsius pe parcursul zilei, iar în următoarele zile vremea se va încălzi ușor.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 4 grade, ziua termometrele vor indica 10 grade.
În centru, noaptea se prognozează 6 grade, iar maxima zilei va fi de 13 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 15 grade.
În capitală, minima va fi de 7 grade, ziua se așteaptă 13 grade.
În următoarele zile vremea se va încălzi ușor.