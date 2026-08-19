Va ploua pe alocuri în sudul Republicii Moldova, iar temperaturile vor ajunge la 29 de grade. Cum va fi vremea în următoarele zile

Moldova Travel / Imagine simbol

Ploi izolate sunt prognozate astăzi, în sudul țării, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge la 29 de grade. Meteorologii anunță vreme caldă și în următoarele zile, cu cer variabil și presiune atmosferică normală. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade. În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade. În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 28 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă.