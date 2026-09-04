Va ploua pe alocuri în sudul Republicii Moldova, iar temperaturile vor ajunge la 30 de grade. Cum va fi vremea în următoarele zile

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Ploi izolate sunt prognozate astăzi, în sudul țării, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade. Meteorologii anunță vreme caldă și în următoarele zile, cu cer variabil și presiune atmosferică normală. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 28 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 30 de grade. În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 29 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.