Meteorologii prognozează cer variabil și ploi slabe în unele regiuni ale țării, iar în nord sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Temperaturile vor oscila între 3 și 8 grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi normală.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 0 grade, ziua termometrele vor indica 3 grade.
În centru, noaptea se prognozează 2 grade, iar maxima zilei va fi de 6 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 8 grade.
În capitală, minima va fi de 3 grade, ziua se așteaptă 6 grade.
În următoarele zile, vremea se va răci ușor.