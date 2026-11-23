Va ploua slab în unele regiuni ale Republicii Moldova: în nord sunt așteptate ninsori. Câte grade se vor înregistra

În centru, noaptea se prognozează 2 grade, iar maxima zilei va fi de 6 grade.

Meteorologii prognozează cer variabil și ploi slabe în unele regiuni ale țării, iar în nord sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Temperaturile vor oscila între 3 și 8 grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi normală.

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