Meteorologii anunță temperaturi ridicate în toată țara. În nord se vor înregistra până la 34 de grade, în centru până la 35 de grade, la Chișinău maxima va ajunge la 36 de grade, iar în sud termometrele vor indica până la 38 de grade. Codul galben și portocaliu de caniculă rămân în vigoare.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 21 grade, ziua termometrele vor indica 34 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 22 de grade, iar maxima zilei va fi de 35 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 25 de grade, ziua termometrele vor indica 38 de grade.

În capitală, minima va fi de 23 de grade, ziua se așteaptă 36 de grade.

În urmatoarele zile vremea va fi caldă, cu maxime de 38 de grade și mai mult în sudul țării.

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