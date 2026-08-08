Meteorologii anunță vreme caldă, dar cu cer predominant noros. În nord sunt prognozate ploi cu descărcări electrice, iar temperaturile vor ajunge până la 33 de grade.

Potrivit meteorologilor, în cursul nopții, în nord se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 20 grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 23 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.

În capitală, minima va fi de 21 grade, ziua se așteaptă 32 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă. Temperaturile vor scădea ușor în cursul nopții.

Avertizări meteo în Republica Moldova

Ieri, meteorologii au emis Cod galben de pericol de incendiu, pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor. Avertizarea intră astăzi în vigoare și va fi valabilă până pe 14 august, perioadă în care riscul izbucnirii și propagării incendiilor de vegetație va fi unul sporit.