Vreme caldă în Republica Moldova: în sud se vor înregistra până la 32 de grade. Ce temperaturi sunt prognozate la Chișinău

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Temperaturile urcă din nou în Republica Moldova. În sud sunt prognozate până la 32 de grade, iar la Chișinău până la 30 de grade. Vremea va fi frumoasă, cu cer variabil și fără ploi. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 32 de grade. În capitală, minima va fi de 18 de grade, ziua se așteaptă 30 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime de pînă la 33 de grade.