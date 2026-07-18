Vreme caldă în Republica Moldova: în sud se vor înregistra până la 33 de grade. Ce temperaturi sunt prognozate la Chișinău

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Temperaturile urcă din nou în Republica Moldova. În sud sunt prognozate până la 32 de grade, iar la Chișinău până la 31 de grade. Vremea va fi frumoasă, cu cer variabil și fără ploi. Tatiana Demian În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În centru, noaptea se prognozează 18 grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 21 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade. În capitală, minima va fi de 19 de grade, ziua se așteaptă 31 de grade. În urmatoarele zile vremea va fi caldă.