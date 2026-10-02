Republica Moldova va avea parte astăzi de vreme cu cer variabil și fără ploi. Temperaturile vor ajunge până la 21 de grade Celsius în sudul țării, în timp ce în nord maximele nu vor depăși 16 grade. În următoarele zile, vremea se va răci.

Potrivit meteorologilor, în cursul nopții, în nord se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 16 grade.

În centru, noaptea se prognozează 5 grade, iar maxima zilei va fi de 19 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade.

În capitală, minima va fi de 8 grade, ziua se așteaptă 20 de grade.

În următoarele zile vremea se va raci.

Cod GALBEN de înghețuri

Primele înghețuri din această toamnă sunt așteptate în Republica Moldova la sfârșitul acestei săptămâni. Ieri, meteorologii au emis Cod Galben pentru zilele de 3 și 4 octombrie. Noaptea și dimineața, izolat, temperaturile vor coborî până la minus două grade Celsius, atât în aer, cât și la suprafața solului.

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